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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 31-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 31-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 25 апреля, матчем «ПСЖ» — «Ницца» стартует 31-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 31-го тура Лиги 1 (время — московское)

25 апреля, пятница:

21:45. «ПСЖ» — «Ницца».

26 апреля, суббота:

18:00. «Страсбург» — «Сент-Этьен»;

20:00. «Гавр» — «Монако»;

22:05. «Лион» — «Ренн»;

27 апреля, воскресенье:

16:00. «Анже» — «Лилль»;

18:15. «Монпелье» — «Реймс»;

18:15. «Нант» — «Тулуза»;

18:15. «Ланс» — «Осер»;

21:45. «Марсель» — «Брест».

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 78 очка за 30 матчей. Второе место занимает «Марсель», заработав 55 очка за 30 игр. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 54 очка.

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