Стали известны арбитры, назначенные на матчи 30-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 30-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Виктор Медведев (Москва), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск).

«Урал» — «Балтика»: Инал Танашев (Нальчик) – Алексей Ермилов (Москва), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Владислав Демянчук (Новоуральск), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Филипп Яковлев (Москва).

«КАМАЗ» — «Родина»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Степан Щербаков (Омск), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Полина Папыева (Москва).

«Чайка» — «Сочи»: Кирилл Силантьев (Самара) – Руслан Шекемов (Нальчик), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Алексей Монахов (Москва), делегат – Владимир Карпович (Москва).

«Алания» — «Торпедо»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Евгений Синянский (Ярославль), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Антон Воронцов (Москва).

«Уфа» — «Шинник»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Артём Перов (Москва), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Роман Лихачёв (Екатеринбург), делегат – Александр Коротченко (Салават).

«Тюмень» — «Нефтехимик»: Станислав Матвеев (Троицк) – Фёдор Валявин (Саратов), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Дмитрий Голов (Омск), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Илья Рабин (Московская область).

«Сокол» — «Черноморец»: Игорь Захаров (Казань) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Артём Катайкин (Самара), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Змиевский (Москва).

«Арсенал» — «Ротор»: Владимир Фалов (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Игорь Крапивко.