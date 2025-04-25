Сегодня, 25 апреля, стартует 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого запланирован лишь один матч. В нём примут участие махачкалинское «Динамо» и «Краснодар» (действующий лидер РПЛ).

Расписание матчей РПЛ 25 апреля:

25 апреля, пятница. 19:30 мск. «Динамо» Махачкала – «Краснодар»

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков после 25 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50 очков).