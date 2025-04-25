Защитник «Динамо» Мх Пальцев: сделаем всё, чтобы выиграть оставшиеся матчи чемпионата

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о настрое команды на остаток сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 25 апреля, махачкалинцы сыграют с «Краснодаром».

«Мы сделаем всё, чтобы выиграть оставшиеся матчи чемпионата, независимо от того, кто против нас играет. Мы уже не раз в этом сезоне показываем, что можем набирать очки и побеждать в матчах с любой командой. Выигранный матч у «Спартака» тому пример. Поэтому сделаем всё, чтобы так же успешно сыграть и с «Краснодаром», и с «Зенитом», и с другими оставшимися в этом чемпионате соперниками», — приводят слова Пальцева «Известия».