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Розетти: VAR очень позитивно повлиял на игру, вернуться назад уже невозможно

Розетти: VAR очень позитивно повлиял на игру, вернуться назад уже невозможно
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Управляющий директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по судейству Роберто Розетти высказался о влиянии системы VAR на футбол.

«VAR очень позитивно повлиял на игру. Мы должны помнить, что это всё ещё молодой проект, и он очень мощный с точки зрения верности решений и защиты игроков — серьёзные нарушения правил и агрессивное поведение сейчас очень редки в футболе высшего уровня.

Однако мы знаем, что применение VAR всё ещё не идеально. Ещё есть возможности для совершенствования, но в целом его внедрение было чрезвычайно полезно для футбола, и вернуться назад уже невозможно», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.

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