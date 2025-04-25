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«Чемпионату» требуются авторы новостей в ночную смену

«Чемпионату» требуются авторы новостей в ночную смену
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей в ночную смену (позиция — редактор ленты новостей). Необходима готовность и возможность работать во временные отрезки 1-5 и 5-9 по московскому времени.

Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (будет преимуществом);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— уверенные знания в области спорта (большое количество видов будет преимуществом).

Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.

Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: a.shaymardanov@championat.com, а в копию добавьте d.nyukhin@championat.com и transfers@championat.com.

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