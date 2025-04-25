«Очень важная веха для футбола, первая в мире встреча по VAR». Розетти — о симпозиуме УЕФА

Управляющий директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по судейству Роберто Розетти высказался о первом симпозиуме по VAR. Мероприятие прошло в Лиссабоне (Португалия) с 23 по 24 апреля.

«VAR теперь полностью интегрирован в судейство. Наша цель — быть последовательными в каждом матче — не только в турнирах УЕФА, но и в матчах национальных соревнований.

Это не просто встреча, это очень важная веха для футбола, первая в мире встреча по VAR. Мы в некотором роде формируем будущее VAR, а также футбола. Здесь мы можем обмениваться опытом и определить некоторые руководящие принципы в области коммуникации, что является ключевой частью этого проекта», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.