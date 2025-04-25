Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень важная веха для футбола, первая в мире встреча по VAR». Розетти — о симпозиуме УЕФА

«Очень важная веха для футбола, первая в мире встреча по VAR». Розетти — о симпозиуме УЕФА
Комментарии

Управляющий директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по судейству Роберто Розетти высказался о первом симпозиуме по VAR. Мероприятие прошло в Лиссабоне (Португалия) с 23 по 24 апреля.

«VAR теперь полностью интегрирован в судейство. Наша цель — быть последовательными в каждом матче — не только в турнирах УЕФА, но и в матчах национальных соревнований.

Это не просто встреча, это очень важная веха для футбола, первая в мире встреча по VAR. Мы в некотором роде формируем будущее VAR, а также футбола. Здесь мы можем обмениваться опытом и определить некоторые руководящие принципы в области коммуникации, что является ключевой частью этого проекта», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Розетти: VAR очень позитивно повлиял на игру, вернуться назад уже невозможно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android