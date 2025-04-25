Джейми Варди — об уходе из «Лестера»: это будет действительно печальный день

Нападающий «Лестера» Джейми Варди высказался по поводу своего предстоящего ухода из английского клуба. Футболист покинет «Лестер» по завершении нынешнего сезона. За «лис» Варди отыграл 13 лет.

«Это будет действительно печальный день. Я думал об этом, говорил со своей семьёй. Думаю, время пришло. Я буду опустошён в день последней игры, но всё хорошее однажды заканчивается. В этот день будет много эмоций. Кто знает, чем это может закончиться. Если вы спросите кого-то, то вам скажут, что я не очень эмоциональный человек. Со мной никогда не случалось ничего подобного, но, когда ты пробыл где-то так долго и приходит время прощаться, никогда не знаешь, как отреагируешь на это», — приводит слова Варди официальный сайт «Лестера».

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с «лисами» английский нападающий поднялся из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу, а в сезоне-2015/2016 помог «Лестеру» выиграть чемпионат Англии. По итогам этой кампании Джейми был признан игроком сезона АПЛ. Отметим, что Варди некоторое время был рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось выполнить результативное действие. На его счету 15 таких игр.