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«Зенит» готовит новое предложение по Жерсону, игрок готов переехать в Россию — источник

«Зенит» готовит новое предложение по Жерсону, игрок готов переехать в Россию — источник
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Капитан «Фламенго» Жерсон близок к переходу в «Зенит» в летнее трансферное окно, сообщает Vamo Futebol.

Недавно 27-летний бразилец продлил контракт со своим нынешним клубом до 2030 года. Однако, по сведениям источника, это не помешает Жерсону покинуть «Фламенго». Футболист нацелен на переезд в Европу. Он хочет получать зарплату в четыре раза больше нынешней.

Отмечается, что «Зенит» гарантировал Жерсону запрашиваемую зарплату. Бразильцу пообещали, что он станет самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ. Он дал предварительное согласие на переезд в Россию. Теперь санкт-петербургский клуб готовит предложение для «Фламенго».

Напомним, «Зенит» пытался также заполучить Жерсона прошлой зимой. Однако договориться о сделке не удалось.

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