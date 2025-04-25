Роберто Розетти высказался о задачах УЕФА по работе с VAR

Управляющий директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по судейству Роберто Розетти высказался о будущем VAR. С 23 по 24 апреля в Лиссабоне (Португалия) прошёл первый симпозиум УЕФА по VAR.

«Нам нужно найти правильный баланс коммуникации, чтобы быть прозрачными в правильном смысле — не показывать каждое отдельное решение, а предоставить заинтересованным сторонам правильные инструменты для чтения и понимания каждой ситуации.

Технология работает очень хорошо, когда речь идёт об объективных или фактических решениях: вышел мяч или нет, есть ли офсайд — здесь всё идеально. Когда мы говорим об интерпретациях, это уже сложнее — это проблема, с которой не сталкиваются в теннисе или волейболе, — но в футболе существует ряд случаев, когда правила применяются в рамках определённого диапазона, и наша задача состоит в том, чтобы сократить этот диапазон», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.