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Константин Лепёхин назвал главную проблему «Зенита»

Константин Лепёхин назвал главную проблему «Зенита»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Динамо» в 26-м туре чемпионата России. Встреча состоится 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Естественно, «Зенит» — фаворит матча с «Динамо», но не стоит ждать лёгкой победы. Обе команды борются за высокие места, у динамовцев сохраняются перспективы в случае положительного результата. Из оставшихся игр РПЛ «Динамо» — самый сложный соперник для «Зенита» в этом сезоне.

Главная проблема питерской команды — мотивация футболистов. Они вышли на игру с «Краснодаром» и просто смяли лидера нашего чемпионата. А потом «Зенит» играл с бедными «Химками», которые еле-еле собрались на этот матч, но получилась тяжёлая встреча. У «Зенита» подобран хороший состав, есть качественные исполнители. Но вся проблема команды в психологии», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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