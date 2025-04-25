Экс-защитник «Реала» Пепе сделал прогноз на финал Кубка Испании

Бывший португальский защитник Пепе полагает, что в финале Кубка Испании победу одержит мадридский «Реал». «Сливочные» сыграют с «Барселоной» в решающем матче турнира 26 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Надеюсь, «Мадрид» победит. Но думаю, что будет очень сложно сделать это. Прогноз на игру? 2:0 в пользу «Реала» с голами Вальверде и Рюдигера», — приводит слова Пепе испанское онлайн-издание Mundo Departivo.

Отметим, что в чемпионате Испании сине-гранатовые лидируют с 76 очками в 33 матчах, «Королевский клуб» отстаёт на четыре очка. В трёх последних матчах чемпионата оба соперника одержали победы — «Реал» с одинаковым счётом 1:0 переиграл «Алавес» на выезде, «Атлетик» дома и «Хетафе» на выезде, «Барселона» после выездного успеха с «Леганесом» (1:0) выиграла на своём поле у «Сельты» (4:3) и «Мальорки» (1:0).