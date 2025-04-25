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Денис Зубко: в Финляндии манежи и поля в любой деревне, не говоря уже о хоккейных дворцах

Денис Зубко: в Финляндии манежи и поля в любой деревне, не говоря уже о хоккейных дворцах
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Известный в прошлом нападающий санкт-петербургского «Зенита» и волгоградского «Ротора» Денис Зубко рассказал о развитии футбола в Финляндии. Он вспомнил свои поездки в эту страну. Зубко поставил в пример другим клубам РПЛ академию «Краснодара».

«Сейчас Финляндия недружественная страна, но, когда мы раньше туда приезжали, там были манежи и поля в любой деревушке, не говоря уже о хоккейных дворцах. Сейчас назвал бы примером академию «Краснодара», где тоже созданы великолепные условия для развития детей. Мы можем только мечтать о таком», — сказал Денис Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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