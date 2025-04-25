Футбольный судья умер во время матча в Красноярском крае

Футбольный судья Артур Иксанов умер прямо во время матча на любительском турнире в Ачинске (Красноярский край). Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, 45-летний Артур Иксанов работал на турнире, посвящённом 80-летию победы в Великой Отечественной войне, на стадионе «Строитель» в Ачинске. В какой-то момент арбитру стало резко плохо, он потерял сознание и упал на газон. Через пять минут на поле выехала бригада скорой помощи, врачи попытались реанимировать судью, но спасти арбитра не удалось.

Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца. Отмечается, что у Артура Иксанова осталось трое детей.