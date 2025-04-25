Дмитрий Карсаков: «Спартак» не в лучшей форме, у ЦСКА есть все шансы одержать победу

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и армейцами. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«ЦСКА сейчас набрал ход, а «Спартак» не в лучшей форме. У нас есть все шансы одержать победу в предстоящем дерби. У проигравшей команды в этом матче уже не будет шансов завоевать медали в этом сезоне, а выигравший клуб будет бороться дальше. Я ставлю на ЦСКА в этом матче», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» удерживает лидерство в чемпионате России, набрав 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.