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«Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей по контракту с Ozon

«Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей по контракту с Ozon
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Футбольный клуб «Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей по контракту с маркетплейсом Ozon, сообщает «РБК Спорт». Напомним, о начале сотрудничества стороны сообщили 18 апреля. С 1 мая домашний стадион «быков» будет называться «Ozon Арена».

По информации источника, стоимость контракта футбольного клуба «Краснодар» и маркетплейса Ozon в год составит до 450 млн рублей, или до 1,8 млрд рублей за четыре года.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.

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