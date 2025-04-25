Зубко: согласился бы перейти в нынешний «Зенит» к Семаку. Нет футболиста, кто откажет

Экс-нападающий «Зенита» и волгоградского «Ротора» Денис Зубко признался, что согласился бы перейти в нынешнюю версию петербургского клуба.

— Садырин лично приезжал к вам домой, чтобы уговорить перейти в «Зенит». Если бы на том месте был Семак, а команда образца 2025 года — вы бы согласились?

— Ну можно помечтать (улыбается). Конечно, согласился бы. Думаю, нет такого футболиста, кто откажет.

— И конкуренция с легионерами не пугает?

— Нет, она должна быть. Если тренер приглашает игрока, значит, он видит, что футболист сможет создать конкуренцию. А там уже всё зависит от тебя. А говорить, что боишься… Это хороший шанс проявить себя в большом клубе, выиграть трофей, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.