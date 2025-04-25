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«Уверен, что не будет лёгкой игры». Рашид Рахимов — о встрече «Рубина» с «Факелом»

«Уверен, что не будет лёгкой игры». Рашид Рахимов — о встрече «Рубина» с «Факелом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о воронежском «Факеле» в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 27 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, они не забивают, но они очень мало пропускают в этих матчах. То, что мы видели, да, смена тренера была, и последний матч с «Ростовом» показал, что они будут биться, пока есть шансы. И для них такие матчи – это последний шанс. Я прекрасно знаю, что команды, которые борются за выживание… Я просто уверен, что не будет лёгкой игры», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за 25 матчей. «Рубин» (36) находится на восьмой строчке.

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