«Уверен, что не будет лёгкой игры». Рашид Рахимов — о встрече «Рубина» с «Факелом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о воронежском «Факеле» в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 27 апреля.

«Да, они не забивают, но они очень мало пропускают в этих матчах. То, что мы видели, да, смена тренера была, и последний матч с «Ростовом» показал, что они будут биться, пока есть шансы. И для них такие матчи – это последний шанс. Я прекрасно знаю, что команды, которые борются за выживание… Я просто уверен, что не будет лёгкой игры», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за 25 матчей. «Рубин» (36) находится на восьмой строчке.