Марк-Андре тер Штеген попал в заявку «Барселоны» на финал Кубка Испании с «Реалом»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген восстановился после травмы и попал в заявку команды на финальный матч Кубка Испании с мадридским «Реалом». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Встреча состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

32-летний Марк-Андре тер Штеген не был доступен с сентября 2024 года, поскольку у него был диагностирован разрыв коленной чашечки после матча 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (5:1). Срок действующего контракта тер Штегена с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.