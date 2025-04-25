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Вячеслав Чанов: ЦСКА и «Спартак» находятся там, где должны, — претендуют на медали

Вячеслав Чанов: ЦСКА и «Спартак» находятся там, где должны, — претендуют на медали
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о предстоящем матче красно-синих со столичным «Спартаком» в 26-м туре РПЛ. Встреча состоится 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби — это отдельная песня, которая не укладывается ни в какие рамки. Поэтому просто будем ждать хорошей игры со стороны ЦСКА и «Спартака». Каждый болельщик предпочитает победу своей команды. Обе команды в этой части показывают достойную игру, несмотря на то что не совсем удачно выступили в последних матчах. ЦСКА и «Спартак» находятся там, где должны, — претендуют на медали. Поэтому выиграет тот, кто будет удачливее», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).

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