Ближайшие матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о Папе Римском

Ближайшие матчи еврокубковых турниров УЕФА начнутся с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Папе Римском Франциске. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА в социальной сети Х (ранее Twitter).

«УЕФА почтит минутой молчания память Его Святейшества Папы Римского Франциска перед началом полуфиналов Молодёжной Лиги чемпионов и женской Лиги чемпионов, которые состоятся на этой неделе, а также полуфиналов мужских клубных соревнований, которые пройдут с 29 апреля по 1 мая», — написано в сообщении.

Папа Римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Он был большим поклонником футбола и болел за аргентинский «Сан-Лоренсо».