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Джейми Варди поблагодарил болельщиков «Лестера»

Джейми Варди поблагодарил болельщиков «Лестера»
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди поблагодарил болельщиков «лис» за поддержку. Форвард покинет «Лестер» по завершении нынешнего сезона. За «лис» Варди отыграл 13 лет.

«Поскольку я был здесь очень долго, болельщики приняли меня как своего. Всегда хочется отблагодарить за это, и поэтому этот клуб всегда будет занимать важное место в моём сердце. Это настоящая семья», — приводит слова Варди официальный сайт «Лестера».

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с «лисами» английский нападающий поднялся из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу, а в сезоне-2015/2016 помог «Лестеру» выиграть чемпионат Англии. По итогам этой кампании Джейми был признан игроком сезона АПЛ. Отметим, что Варди некоторое время был рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось выполнить результативное действие. На его счету 15 таких игр.

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