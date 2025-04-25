«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по голкиперу для замены Онана — The Sun

Английский «Манчестер Юнайтед» предпринял попытку совершить трансфер голкипера Жоана Гарсии из испанского «Эспаньола». Об этом сообщил The Sun.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» ищет замену основному вратарю Андре Онана. Отмечается, что в контракте у Жоана Гарсии с «Эспаньолом» есть пункт об отступных в размере £ 21 млн (€ 24,6 млн).

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Жоан Гарсия провёл 32 матча. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в € 20 млн. Срок контракта голкипера с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2028 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 38 очков за 33 матча.