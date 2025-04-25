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Экс-нападающий сборной России Зубко предположил, кто способен побить рекорд Дзюбы

Экс-нападающий сборной России Зубко предположил, кто способен побить рекорд Дзюбы
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Экс-нападающий «Зенита» и волгоградского «Ротора» Денис Зубко предположил, кто способен побить рекорд Артёма Дзюбы, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он преодолел отметку в 234 гола — этот рекорд раньше принадлежал Александру Кержакову.

— А из нынешних форвардов кто вам нравится? Кто сможет побить рекорд Дзюбы в сборной?
— Сергеев из «Крыльев», ещё до «Зенита» нравился. Но и там он был неплох. Тюкавина бы отметил, но, к сожалению, у него сейчас травма. Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы вышел на свой уровень. Раньше у тех же Кержакова, Веретенникова и Дзюбы были серии из сезонов, когда они не опускались ниже определённой планки забитых мячей. Не забивали меньше 15-20 голов. Сейчас у многих нападающих бывают подъёмы и проседания — нет такого, что игроки на протяжении трёх-четырёх сезонов забивают не меньше 15 мячей, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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