Борис Рапопорт: надеюсь, «Зенит», как и в прошлом году, с честью выйдет из этой ситуации

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и сине-бело-голубыми. Игра состоится в субботу, 26 апреля, и начнётся в 14:00 мск.

«В последние годы у «Зенита» были сложные матчи с «Динамо». Надеюсь, петербургская команда выиграет — при всех ситуациях «Зенит» сильнее «Динамо». Думаю, настрой у футболистов будет соответствующий, ведь нельзя терять очки вообще. Если «Краснодар» сегодня одержит победу, команде тем более нужно брать три очка. Надеюсь, «Зенит», как и в прошлом году, с честью выйдет из этой ситуации.

У «Динамо» очень хорошая атака даже при отсутствии Тюкавина, надо аккуратно играть в обороне. При этом «Зенит» всё равно забьёт — у динамовцев далеко не лучшая линия обороны. Практически невозможно не забить гол с такой группой атаки», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.