Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Рапопорт: надеюсь, «Зенит», как и в прошлом году, с честью выйдет из этой ситуации

Борис Рапопорт: надеюсь, «Зенит», как и в прошлом году, с честью выйдет из этой ситуации
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и сине-бело-голубыми. Игра состоится в субботу, 26 апреля, и начнётся в 14:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последние годы у «Зенита» были сложные матчи с «Динамо». Надеюсь, петербургская команда выиграет — при всех ситуациях «Зенит» сильнее «Динамо». Думаю, настрой у футболистов будет соответствующий, ведь нельзя терять очки вообще. Если «Краснодар» сегодня одержит победу, команде тем более нужно брать три очка. Надеюсь, «Зенит», как и в прошлом году, с честью выйдет из этой ситуации.

У «Динамо» очень хорошая атака даже при отсутствии Тюкавина, надо аккуратно играть в обороне. При этом «Зенит» всё равно забьёт — у динамовцев далеко не лучшая линия обороны. Практически невозможно не забить гол с такой группой атаки», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Жёсткие выезды «Краснодара» с «Зенитом», ключевое дерби «Спартак» — ЦСКА. Интриги тура РПЛ
Жёсткие выезды «Краснодара» с «Зенитом», ключевое дерби «Спартак» — ЦСКА. Интриги тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android