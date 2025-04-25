«Динамо» Мх — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге в Краснодаре команды сыграли вничью со счётом 0:0.

«Динамо» Махачкала занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 25 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 55 очков за аналогичное количество игр.