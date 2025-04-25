Экс-президент «Спартака» Червиченко призвал Захаряна и Антона Миранчука вернуться в Россию

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко призвал полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и хавбека швейцарского «Сьона» Антона Миранчука вернуться в Россию. Он считает, что эти футболисты не пришлись ко двору в Европе.

«Среди российских футболистов только Головин пришёлся ко двору в Европе, у остальных неудачный заход на цель. Чем быстрее Захарян и Антон Миранчук вернутся в Россию, тем лучше будет для них. Я считаю, что скачки между клубами, лавкой и арендами — это неправильный путь в карьере», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Сьон» 20 встреч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.