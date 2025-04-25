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Червиченко: любая ошибка Помазуна в матче с ЦСКА будет расценена как предательство

Червиченко: любая ошибка Помазуна в матче с ЦСКА будет расценена как предательство
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что любая ошибка голкипера красно-белых Ильи Помазуна в матче 26-го тура с ЦСКА будет расценена как предательство. Помазун ранее выступал за армейцев. Игра «Спартак» — ЦСКА состоится 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если Помазун выйдет в старте в матче с ЦСКА, будет испытывать сильное давление — он только перешёл из армейского клуба. На спартаковских трибунах хватает сектантов. Мне кажется, Илья будет максимально стараться защищать ворота, но любая непреднамеренная ошибка будет расценена как предательство или игра в пользу ЦСКА. На Помазуне будет лежать большой груз ответственности», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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