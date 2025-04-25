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Экс-игрок сборной России Зубко назвал сильнейшего футболиста в РПЛ

Экс-игрок сборной России Зубко назвал сильнейшего футболиста в РПЛ
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Экс-нападающий «Зенита» и волгоградского «Ротора» Денис Зубко назвал сильнейшего футболиста в Российской Премьер-Лиге прямо здесь и сейчас. Он выделил хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

— Кто сильнейший футболист в РПЛ сейчас?
— Я бы, наверное, отметил Батракова. У «Локомотива» в целом команда достаточно молодая, амбициозная. Алексей сейчас выделяется, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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