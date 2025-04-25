Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов рассказал о разговоре с Даку после удаления в матче «Рубина» с «Динамо» Москва

Рахимов рассказал о разговоре с Даку после удаления в матче «Рубина» с «Динамо» Москва
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о разговоре с нападающим Мирлиндом Даку после удаления игрока во встрече 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

«Общались ли с Даку после матча с «Динамо»? Да, состоялся разговор. Ничего страшного, бывают такие вещи, поэтому я думаю, что он осознаёт все эти моменты. Он должен осознавать свою значимость, он должен знать, что в атаке он является лидером. Эмоции – это хорошо, но они не должны выходить из-под контроля. Я ему сказал, что всё понятно, однако он дал повод, и это не очень хорошо. Но то, что он горит желанием, выходит с травмой и хочет проявить себя – это нельзя отнимать. Это то, что должно быть у всей команды», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
Дикая концовка игры «Динамо»! Удаление Даку, штанга, гол — невероятное невезение «Рубина»!
Дикая концовка игры «Динамо»! Удаление Даку, штанга, гол — невероятное невезение «Рубина»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android