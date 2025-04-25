Рахимов рассказал о разговоре с Даку после удаления в матче «Рубина» с «Динамо» Москва

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о разговоре с нападающим Мирлиндом Даку после удаления игрока во встрече 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:3).
«Общались ли с Даку после матча с «Динамо»? Да, состоялся разговор. Ничего страшного, бывают такие вещи, поэтому я думаю, что он осознаёт все эти моменты. Он должен осознавать свою значимость, он должен знать, что в атаке он является лидером. Эмоции – это хорошо, но они не должны выходить из-под контроля. Я ему сказал, что всё понятно, однако он дал повод, и это не очень хорошо. Но то, что он горит желанием, выходит с травмой и хочет проявить себя – это нельзя отнимать. Это то, что должно быть у всей команды», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
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