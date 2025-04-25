Сборная России объявила, что матч с Нигерией пройдёт в «Лужниках»

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии примет московский стадион «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды в телеграм-канале.

Игра состоится 6 июня. Отметим, что в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), с Беларусью (0:4), с Вьетнамом (0:3), с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0).

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.