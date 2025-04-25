Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего «эль класико»

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем финале Кубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид. Встреча состоится 26 апреля.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Обеим командам победа нужна как воздух. Потому что каждый год у них одна задача — завоевать титул. «Реал» может и не выиграть чемпионат, а «Барселона» может и то, и другое, и Лигу чемпионов. Это важнейший матч для всех. В Испании ждут этой игры, потому что это дерби двух выдающихся команд.

Как будет строиться игра, можно только предполагать. Но мне кажется, в данной ситуации предпочтение у «Барселоны». Они в лучших физических кондициях и более уверены в себе. У них больше побед, они не вылетели из Лиги чемпионов. Как вы знаете, «Реал» вылетел», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Агаповой.