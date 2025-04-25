Экс-тренер «Амкала» Зубко: если снова позовут в команду, скорее соглашусь, чем нет

Бывший нападающий «Зенита» и волгоградского «Ротора» Денис Зубко, который по окончании карьеры работал главным тренером «Амкала», ответил, согласился ли бы он вновь возглавить медийный футбольный клуб. Специалист признался, что склонился бы к положительному ответу.

— Согласитесь, если снова позовут в «Амкал»?

— Надо будет садиться, разговаривать, но больше да, чем нет. Просто у меня здесь есть работа, нужно понимать, на сколько уезжать, потому что здесь мне придётся всё оставить. Но ещё раз говорю — больше да, чем нет, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.