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Тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не понимает критику со стороны бывших игроков

Тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не понимает критику со стороны бывших игроков
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что не понимает критику футбола завершившими карьеру игроками.

«Честно скажу, иногда не понимаю людей, которые играли в футбол, сейчас только комментируют, иногда начинают жёстко критиковать своих бывших партнёров и игроков. Говорят, что когда вот они играли и так далее», — приводит слова Лички ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков. «Динамо» — пятое.

В матче 26-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом» на домашней арене. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 14:00 мск.

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