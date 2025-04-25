Тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не понимает критику со стороны бывших игроков

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что не понимает критику футбола завершившими карьеру игроками.

«Честно скажу, иногда не понимаю людей, которые играли в футбол, сейчас только комментируют, иногда начинают жёстко критиковать своих бывших партнёров и игроков. Говорят, что когда вот они играли и так далее», — приводит слова Лички ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков. «Динамо» — пятое.

В матче 26-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Зенитом» на домашней арене. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 14:00 мск.