Червиченко: «Спартак» прощается с третьим местом в случае поражения в матче с ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых со столичным ЦСКА в 26-м туре чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 26 апреля.

«Результат матча «Спартак» — ЦСКА будет зависеть от удачи и от того, кто поймает кураж. У обеих команд есть проблемы: у армейцев — впереди, а у красно-белых — сзади. У одних игроки быстрее, у других — фундаментальнее и мощнее. Мне интересно посмотреть, как трое низкорослых игроков «Спартака» будут биться о защитников ЦСКА. Смогут ли они, как кегли, проскочить мимо и забить? С другой стороны, совершенно непонятно, кто будет забивать у армейцев. Несмотря на большие проблемы «Спартака» в обороне, а также отсутствие Максименко, у ЦСКА нет разящего и быстрого форварда. В этом дерби будет битва проблем. У кого проблем будет меньше, тот и одержит успех.

Возможно, команды просто разойдутся ничьей и похоронят шансы на чемпионство. Для «Спартака» ничейный результат будет означать конец мечтаний о золоте, а поражение — прощание с третьим местом. Значит, шансы останутся только на Кубок России. Больше груза ответственности лежит именно на игроках «Спартака». ЦСКА сейчас догоняет, от армейцев нет большого спроса в этом сезоне. Все понимают, что это год становления, и видно, как этот процесс идёт снизу, — игра армейцев улучшается. Но у «Спартака» проблема в том, что всё рассказываются сказки, будто команда практически чемпион. Но потом мы видим поражение от Махачкалы. Красно-белым надо что-то выиграть, отсюда и нервозность», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).