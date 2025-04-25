Рапопорт: если у Станковича не будет чудачеств с составом, «Спартак» обыграет ЦСКА

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«ЦСКА и «Спартак» борются за призовые места, а в случае неудач «Зенита» и «Краснодара» ещё могут бороться за чемпионство. Был момент, когда мне казалось, что армейцы выиграют это дерби. Они выглядели значительно сильнее, но сейчас преимущество у красно-белых. Однако многое зависит от стартового состава «Спартака». У ЦСКА в этом плане всё понятно. Если со стороны Станковича не будет чудачеств с составом и он не будет ничего придумывать, у «Спартака» выше шанс одержать победу в предстоящей игре», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.