Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рапопорт: если у Станковича не будет чудачеств с составом, «Спартак» обыграет ЦСКА

Рапопорт: если у Станковича не будет чудачеств с составом, «Спартак» обыграет ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА и «Спартак» борются за призовые места, а в случае неудач «Зенита» и «Краснодара» ещё могут бороться за чемпионство. Был момент, когда мне казалось, что армейцы выиграют это дерби. Они выглядели значительно сильнее, но сейчас преимущество у красно-белых. Однако многое зависит от стартового состава «Спартака». У ЦСКА в этом плане всё понятно. Если со стороны Станковича не будет чудачеств с составом и он не будет ничего придумывать, у «Спартака» выше шанс одержать победу в предстоящей игре», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Станкович — король Москвы. Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби?
Станкович — король Москвы. Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android