«Спартак» чаще всего фолил за последние семь туров РПЛ, «Зенит» — реже всех

Футболисты московского «Спартака» совершили больше всего фолов за последние семь туров РПЛ (с 19-го по 25-й), игроки «Зенита» — меньше всех. Так, красно-белые нарушили правила 125 раз. Сине-бело-голубые — 81 раз. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.

В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.