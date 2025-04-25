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Зубко: ходил в Майами на НБА, болельщики в один голос кричали: «В защиту! В нападение!»

Зубко: ходил в Майами на НБА, болельщики в один голос кричали: «В защиту! В нападение!»
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Экс-нападающий «Зенита» и волгоградского «Ротора» Денис Зубко рассказал, как, будучи игроком швейцарского «Бадена», вместе с командой ездил на сборы в Майами.

— В Майами было очень красиво. Ходили два раза на баскетбол, НБА. Зал полностью заполнился, болельщики неистово поддерживали — в один голос: «В защиту! В нападение!» Набережная в Майами красивая. Очень понравилось. На дискотеку ходили в ночной клуб. Но больше всего запомнился именно баскетбол — по-моему, играли «Майами Хит» и «Орландо Мэджик». Очень большое шоу, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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