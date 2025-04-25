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Быстров рассказал о самом обидном дерби в составе «Спартака» против ЦСКА

Быстров рассказал о самом обидном дерби в составе «Спартака» против ЦСКА
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Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров рассказал о самом обидном дерби против ПФК ЦСКА. Он вспомнил матч 2007 года, когда армейцы отыгрались на последних минутах встречи.

«Я ненавидел эти матчи. У меня дохрена матчей против ЦСКА. Самое обидное дерби было, когда мы вели в счёте, выпустили Калиниченко и вместо того, чтобы постоять подержать мяч 30 секунд возле углового, он взял подал Акинфееву в руки. Тот вводит мяч в игру, Павлюченко впервые в жизни отрабатывает в обороне, фолит, судья ставит штрафной, последняя минута, подача и гол — Янчик сравнивает счёт», — рассказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Футбол!».

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