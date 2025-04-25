Дмитрий Булыкин: «Спартак» выглядит лучше, но ЦСКА способен преподнести сюрприз

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Матч «Спартак» — ЦСКА всегда вызывает ажиотаж. Мне кажется, в этом дерби игра отойдёт на второй план, самое главное — результат и три очка. Ничья мало кого удовлетворит. У ЦСКА сейчас хороший отрезок, но это никак не повлияет на игру — все серии когда-то заканчиваются. Факт, что «Спартак» выглядит лучше, но армейцы способны преподнести сюрприз», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.