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«Динамо» Махачкала представило новую форму ручной работы

«Динамо» Махачкала представило новую форму ручной работы
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Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях презентовало новую форму ручной работы. Отмечается, что команда сыграет в ней в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 25 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всего местными мастерами создано 200 комплектов формы. Кайтагский орнамент, который стал главным украшением новой формы, вручную вышит на каждой джерси мастерицами из дагестанского села Кубачи. Уникальный орнамент создан художницей из Каспийска Сефижат Керимовой.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Традиционная кайтагская вышивка на форме «Динамо» — дань уважения уникальному культурному наследию дагестанских мастеров», — написано в сообщении.

Видео доступно на странице махачкалинского «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

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