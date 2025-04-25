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Александр Головин может вернуться в Россию из «Монако» — L'Equipe

Александр Головин может вернуться в Россию из «Монако» — L'Equipe
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Полузащитник французского «Монако» Александр Головин может вернуться в Россию до окончания срока контракта с клубом. Об этом сообщил L'Equipe.

По информации источника, Александр Головин рассказал партнёрам по команде о некоторой усталости, желании поискать что-то другое и, прежде всего, вернуться домой.

В текущем сезоне чемпионата Франции 28-летний Александр Головин провёл 19 матчей, в которых забил три мяча. Также на его счету девять игр и одна голевая передача в Лиге чемпионов. Вернувшись после травмы, Головин только дважды выходил на замену в концовках матчей, а ещё в двух играх остался в запасе. Россиянин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Срок его контракта с французским клубом рассчитан до 2029 года.

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