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Эдуард Мор: есть все предпосылки ожидать, что «Спартак» выдаст топ-матч и победит ЦСКА

Эдуард Мор: есть все предпосылки ожидать, что «Спартак» выдаст топ-матч и победит ЦСКА
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понятно, что у «Спартака» есть проблема первых таймов, но она должна решиться. В большей степени вопрос в концентрации в начале матча. Однако в игре с ЦСКА такой проблемы быть не может — встреча во всех отношениях важнейшая. ЦСКА играет довольно стабильно. В это слово я вкладываю не стабильный набор очков, а саму игру. Армейцы постоянно играют на одном уровне. Где-то играют вничью, где-то побеждают, но всегда без перепадов. Не выдают ярких матчей, но и не проваливаются.

«Спартак» может выдать как топовый матч, так и провалиться. Повторюсь, что проблем с настроем в этом матче не может быть никаких. «Спартак» играет дома, а волевая победа над «Акроном» должна поднять настроение. Есть все предпосылки ожидать, что красно-белые выдадут топ-матч. В этом случае «Спартак» победит. Смысл в том, что, если обе команды сыграют на свой максимум, «Спартак» победит», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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