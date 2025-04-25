Экс-защитник «Реала» Пепе: «Барселона» проводит очень хороший сезон

Бывший защитник мадридского «Реала» Пепе высказался об игре и результатах «Барселоны» в нынешнем сезоне. Отметим, что в финале Кубка Испании сине-гранатовые встретятся со «сливочными». Игра состоится 26 апреля, начало — в 23:00 мск.

«Барса» проводит очень хороший сезон. Изначально казалось, что у них просто нет команды, но правда в том, что у сине-гранатовых всё хорошо. Впрочем, финал — это финал. Думаю, «Мадрид» будет готов», — приводит слова Пепе испанское онлайн-издание Mundo Departivo.

В чемпионате Испании сине-гранатовые лидируют с 76 очками в 33 матчах, «Королевский клуб» отстаёт на четыре очка. В трёх последних матчах чемпионата оба соперника одержали победы — «Реал» с одинаковым счётом 1:0 переиграл «Алавес» на выезде, «Атлетик» дома и «Хетафе» на выезде, «Барселона» после выездного успеха с «Леганесом» (1:0) выиграла на своём поле у «Сельты» (4:3) и «Мальорки» (1:0).