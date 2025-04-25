Экс-игрок «Бадена» Зубко рассказал, что россиянам стоило бы перенять у швейцарцев

Экс-нападающий «Зенита» и волгоградского «Ротора» Денис Зубко, который также успел поиграть за швейцарский «Баден», рассказал, что россиянам стоило бы перенять у жителей Швейцарии.

— Что бы вы перенесли из Швейцарии в Россию?

— Там очень следили за чистотой во дворах. Мусорные баки не были переполнены. У меня в доме была химчистка, её хозяин во время дождя выходил на улицу и мыл шампунем асфальт. Люди убирали за своими животными, у них с собой были перчатки, пакеты. Никогда не видел, чтобы из машины бросали окурки. Это можно было бы перенять. Хотя там был мост, где часто собирался неблагополучный контингент, — сказал Зубко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.