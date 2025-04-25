Эдуард Мор: «Краснодару» сложнее всех в чемпионской гонке

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор полагает, что «Краснодару» труднее всего вести борьбу за чемпионский титул. После 25 туров РПЛ «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков.

«Ещё футболистом помню, что не всегда справляешься с давлением. У всех есть свои задачи. «Краснодар» очень близок к своей задаче, поэтому психологически играть непросто. В этом плане легче «Спартаку», который вроде уже ни на что не претендует, но шансы есть. «Краснодару» в чемпионской гонке сейчас сложнее всех. У «Зенита» есть опыт, моральная устойчивость, а у «Краснодара» этого нет. Думаю, «быкам» будет очень сложно», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.