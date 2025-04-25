Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: «Краснодару» сложнее всех в чемпионской гонке

Эдуард Мор: «Краснодару» сложнее всех в чемпионской гонке
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор полагает, что «Краснодару» труднее всего вести борьбу за чемпионский титул. После 25 туров РПЛ «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков.

«Ещё футболистом помню, что не всегда справляешься с давлением. У всех есть свои задачи. «Краснодар» очень близок к своей задаче, поэтому психологически играть непросто. В этом плане легче «Спартаку», который вроде уже ни на что не претендует, но шансы есть. «Краснодару» в чемпионской гонке сейчас сложнее всех. У «Зенита» есть опыт, моральная устойчивость, а у «Краснодара» этого нет. Думаю, «быкам» будет очень сложно», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей по контракту с Ozon
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android