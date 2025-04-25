В «Зените» подтвердили, что клуб сыграет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Сочи

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о запланированном товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Ранее о возможной встрече «Зенита» с «Црвеной Звездой» в Сочи сообщил телеграм-канал «Мутко Против».

— Появилась информация, что «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в июне в Сочи на «Фиште». Так ли это?

— Так, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 53 очка за 25 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (55).