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Агент Головина назвал бредом слухи о желании полузащитника «Монако» вернуться в Россию

Агент Головина назвал бредом слухи о желании полузащитника «Монако» вернуться в Россию
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию о желании футболиста вернуться в Россию. Ранее L'Equipe сообщил, что Головин рассказал об этом партнёрам по команде.

«Это полный бред и какой-то фейк. У Александра даже в мыслях такого нет. Он настроен помочь «Монако» в оставшихся играх для достижения попадания в Лигу чемпионов», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вернувшись после травмы в марте, Александр Головин только дважды выходил на замену в концовках матчей чемпионата Франции, а ещё в двух играх остался в запасе. Россиянин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Срок его контракта с французским клубом рассчитан до 2029 года.

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