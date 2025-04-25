Слишкович: если «Крылья» начинают играть, они могут сделать проблемы любой команде в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о самарских «Крыльях Советов» в преддверии матча 26-го тура чемпионата России. Встреча состоится в Самаре 27 апреля.

«Думаю, хорошая команда, которая играет в вертикальный футбол — не боится играть в футбол. Вообще, будет по-другому, чем было против «Динамо» Махачкала. Подход к игре должен быть чуть-чуть другой. Мы должны показывать и агрессивность, которая нужна во встречах с таким соперником. Не позволить ему играть, потому что, если «Крылья» начинают играть, они могут сделать проблемы любой команде в РПЛ», — сказал Слишкович в интервью клубной пресс-службе.