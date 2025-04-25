Срджан Бабич: если «Спартак» хочет стать чемпионом, то должен обыгрывать ЦСКА

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что для сохранения шансов на победу в РПЛ красно-белым необходимо побеждать ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России.

«Моя мечта — стать чемпионом России в составе «Спартака». И если мы хотим побороться за титул в этом сезоне, то должны побеждать в дерби с ЦСКА. Права на ошибку больше нет. Нет смысла считать очки конкурентов. Нужно просто выигрывать свои матчи. Шансы всё ещё остаются», — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков.

В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.